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Тухель: «Реал» не смог ничего создать у наших ворот»

28 Апреля 2021, 00:26,

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель остался доволен игрой своей команды в матче с «Реалом» (1:1).

«В самом начале встречи мы играли очень качественно. Мы заслуживали победу по итогам первого тайма, имели моменты, но, к сожалению, пропустили гол после стандарта, «Реал» не смог больше ничего создать у наших ворот.

Во втором тайме было много тактики, можно было заметить и то, что мы немного устали. У нас было всего несколько дней, чтобы восстановиться после сложной игры.

Думаю, что мы заслужили забить ещё один гол», - цитирует Тухеля BT Sport.

Ответный матч между «Челси» и «Реалом» состоится в среду, пятого мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Челси, Томас Тухель
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