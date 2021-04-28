Зидан подвёл итоги матча с «Челси»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о результате первого матча против лондонского «Челси» в рамках полуфинального этапа Лиги чемпионов. Команды разошлись миром со счетом 1:1.

«Очень непростым для нас получился первый тайм. После перерыва у «Реала» получилось наладить контроль над игрой. Лондонцы заслуженно добрались до полуфинала, у них отличная команда. Вторая встреча будет захватывающей.

В целом я доволен игрой «Реала». Борьба за путевку в финал продолжается», - приводит слова тренера Get Spanish Football News.

Ответный матч «Челси» - «Реал» состоится в Англии пятого мая.