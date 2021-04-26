Варан: «В матче с «Челси» всё решат детали»

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Челси».

«Мы находимся в полуфинале Лиги чемпионов, на такой стадии не бывает простых соперников. В завтрашнем матче всё решат детали. Мы должны играть на победу с самого начала встречи. Сделаем всё, чтобы добиться хорошего результата.

У «Челси» очень хорошая команда, в их составе есть высококлассные игроки. Они могут играть в разный футбол, будет важно адаптироваться к их игре. Мы должны хорошо защищаться и быть одним целым», - приводит слова Варана пресс-служба УЕФА.