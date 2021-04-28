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Варан: «Гол Бензема помог «Реалу» войти в игру»

28 Апреля 2021, 08:20,

Защитник «Реала» Рафаэль Варан пообщался с представителями СМИ после первого матча с лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это были два совершенно разных тайма. Соперники очень удачно начали матч, играли агрессивно, хорошо прессинговали и разрывали нас вертикальными передачами. Но гол Бензема помог нам войти в игру. После перерыва мы действовали намного лучше.

Карим умеет делать разницу в таких поединках. Он изменил ход встречи. Это очень хороший футболист, который всегда играет на команду», - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится в Лондоне пятого мая, начало - 22:00 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Рафаэль Варан
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