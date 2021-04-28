Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тухель: «Вернер снова упустил хороший момент»

28 Апреля 2021, 10:15,

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель высказался об игре нападающего Тимо Вернера во вчерашнем поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Тимо не реализовал верный момент в игре с «Вест Хэмом», а теперь упустил хороший шанс в матче с «Реалом». Вернер сейчас очень зол и огорчен. Но он настоящий профессионал, который неустанно работает», - приводит слова специалиста портал Goal.

Ответная встреча между «пенсионерами» и «сливочными» состоится в среду, пятого мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томас Тухель, Тимо Вернер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола