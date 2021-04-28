Тухель: «Вернер снова упустил хороший момент»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель высказался об игре нападающего Тимо Вернера во вчерашнем поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Тимо не реализовал верный момент в игре с «Вест Хэмом», а теперь упустил хороший шанс в матче с «Реалом». Вернер сейчас очень зол и огорчен. Но он настоящий профессионал, который неустанно работает», - приводит слова специалиста портал Goal.

Ответная встреча между «пенсионерами» и «сливочными» состоится в среду, пятого мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.