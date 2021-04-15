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«Реал» впервые сыграет в полуфинале Лиги чемпионов после ухода Роналду

15 Апреля 2021, 00:31,

В 2018 году «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в киевском финале «Ливерпуль» со счётом 3:1. В скором времени мадридский клуб оставил Криштиану Роналду – звёздный футболист перебрался в «Ювентус».

В двух предыдущих сезонах после ухода Криштиану Роналду «Реал» вылетал из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступая «Аяксу» и «Манчестер Сити». И вот теперь команда смогла добраться до полуфинала, одолев в плей-офф «Аталанту» (1:0, 3:1) и «Ливерпуль» (3:1, 0:0).

В 1/2 финала «Реал» ждёт дуэль с английским «Челси». Матчи пройдут в конце апреля – начале мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду
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