Кто выиграет Лигу чемпионов

Во вторник продолжится борьба в Лиге чемпионов. В числе претендентов на трофей осталось всего лишь четыре клуба – английские «Челси» и «Манчестер Сити», испанский «Реал» и французский «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к полуфиналистам и пытается спрогнозировать победителя турнира.

Первая пара – «Реал» и «Челси»

Сложно оценить сегодняшний «Реал». Команда Зинедина Зидана способна добиваться результатов, оставаясь в борьбе за титул Примеры и трофей Лиги чемпионов, но это не тот яркий «Реал», который любят миллионы болельщиков по всему миру. Пожалуй, этому «Реалу» не хватает большой звезды, какой был Криштиану Роналду. Заменить португальца должен был Эден Азар, но на фоне травм звезда бельгийца в Мадриде пока так и не зажглась. Нынешним лидерам «сливочных» за тридцать, а значит – назревает смена поколений, которая может быть болезненной.

Нынешний «Челси» тоже нельзя назвать яркой командой. Впрочем, по ходу сезона у «пенсионеров» сменился тренер, и сейчас на первом месте в западном Лондоне находится результат. Под руководством Томаса Тухеля «Челси» провёл двадцать один матч, и только в трёх случаях проходила ставка «Тотал больше 2,5».

Последние матчи с участием «Реала» и «Челси» получаются нерезультативными. От этой дуэли можно ожидать осторожного футбола с минимумом забитых мячей. Выделить фаворита сложно: в пользу «сливочных» говорит их опыт, а в пользу «пенсионеров» - их заточенность на результат образца последнего времени. Рискнём сделать прогноз на то, что путёвку в финал всё же завоюет «Реал». Опыт Зинедина Зидана и лидеров мадридской команды на такой стадии может оказаться ключевым фактором.

Вторая пара – «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

От «ПСЖ» руководители клуба и болельщики давно ждут победы в Лиге чемпионов. Это вполне нормально, ведь катарские владельцы вложили серьёзные средства в клуб, и победами на внутренней арене их аппетиты не ограничиваются. В прошлом сезоне «ПСЖ» максимально приблизился к победе в Лиге чемпионов, но в финале минимально уступил мощной «Баварии». На этот раз французский гранд рассчитывает заполучить трофей для клубного музея.

Про «Манчестер Сити» можно сказать то же самое, что и про «ПСЖ». Владельцы из ОАЭ подняли клуб за счёт денежных вливаний и теперь хотят увидеть триумф команды в Европе. При Хосепе Гвардиоле «Манчестер Сити» завоевал множество титулов на внутренней арене, но до полуфинала Лиги чемпионов дошёл впервые. Останавливаться на достигнутом манкунианцы, конечно, не намерены. «Горожане» находятся в отличной форме – за последние пять месяцев они проиграли только трижды.

В составах «ПСЖ» и «Манчестер Сити» хватает звёздных футболистов, но далеко не факт, что мы увидим результативные матчи. Важность результата может сковать команды, как это часто бывает на решающих стадиях Лиги чемпионов. Определить фаворита в этой паре просто невозможно, всё будет зависеть от деталей. Пожалуй, это как раз тот случай, когда можно говорить о вероятности «50 на 50».

Кто выиграет Лигу чемпионов

Спрогнозировать пару финалистов действительно непросто. В первой паре мы отдаём предпочтение «Реалу», а вот во второй паре шансы равны. В то же время фаворитом финальной битвы, которая пройдёт в Стамбуле в конце мая, будет победитель второй пары – «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Как нам кажется, победителем Лиги чемпионов станет одна из двух этих команд. На сегодняшний день манкунианцы и парижане смотрятся мощнее, чем «Реал» и «Челси». Правы мы или нет, узнаем через месяц.