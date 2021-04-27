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​«Реал» и «Челси» объявили составы

27 Апреля 2021, 20:52,

В десять часов вечера по московскому времени «Реал» и «Челси» начнут выяснять отношения в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов, который пройдёт в Мадриде.

Наставник мадридской команды Зинедин Зидан включил в стартовый состав таких игроков: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бензема.

Рулевой лондонцев Томас Тухель, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Тьяго Силва, Кристенсен, Чилвел, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси
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Комментарии (1)
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Ibray
27 Апреля 2021, 21:36

У Челси 8 человек на свой половине. Моуриньо консультирует Тухеля?

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