​«Реал» и «Челси» объявили составы

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27 Апреля 2021, 20:52,
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В десять часов вечера по московскому времени «Реал» и «Челси» начнут выяснять отношения в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов, который пройдёт в Мадриде.
Наставник мадридской команды Зинедин Зидан включил в стартовый состав таких игроков: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бензема.
Рулевой лондонцев Томас Тухель, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Тьяго Силва, Кристенсен, Чилвел, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси
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