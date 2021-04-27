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Пулишич стал первым американским футболистом, который отличился в полуфинале Лиги чемпионов

27 Апреля 2021, 22:38,

Сегодня, двадцать седьмого апреля, мадридский «Реал» принимает «Челси» в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

На четырнадцатой минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, здорово открывшийся в чужой штрафной площади. Таким образом, Пулишич стал первым американским футболистом, который отличился в полуфинале Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что буквально через пятнадцать минут счёт в матче сравнял нападающий «Реала» Карим Бензема. На данный момент идёт 33-я минута встречи, счёт равный – 1:1.

22-летний Пулишич сыграл тридцать пять матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Кристиан Пулишич
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