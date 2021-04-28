Фердинанд: «Болельщики «Челси» должны быть довольны ничьей с «Реалом»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд отреагировал на ничейный результат в поединке между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» (1:1) в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«Болельщики «пенсионеров» должны быть довольны. Их команда забила гол на выезде, дома им по силам удержать свои ворота в неприкосновенности. Это будет важным фактором в ответной встрече», - приводит слова Фердинанда BT Sport.

Ответная игра между лондонцами и мадридцами пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» пятого мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.