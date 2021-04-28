Фердинанд: «Болельщики «Челси» должны быть довольны ничьей с «Реалом»

|
28 Апреля 2021, 11:21,
|
|
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд отреагировал на ничейный результат в поединке между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» (1:1) в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
«Болельщики «пенсионеров» должны быть довольны. Их команда забила гол на выезде, дома им по силам удержать свои ворота в неприкосновенности. Это будет важным фактором в ответной встрече», - приводит слова Фердинанда BT Sport.
Ответная игра между лондонцами и мадридцами пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» пятого мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Рио Фердинанд