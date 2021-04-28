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Бензема сравнялся с Раулем по голам в ЛЧ

28 Апреля 2021, 08:12,

В первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «королевского» клуба забил нападающий Карим Бензема.

Стоит отметить, что этот мяч стал для опытного французского форварда 71-м в рамках самого престижного клубного турнира. В рейтинге лучших бомбардиров Карим догнал легенду «Реала» Рауля Гонсалеса и делит с ним четвертое место.

Впереди располагаются трое бомбардиров: Роберт Левандовски (73), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

Ответный матч между «Челси» и «Реалом» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карим Бензема
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