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Кроос поможет «Реалу» в матче с «Челси»

26 Апреля 2021, 13:50,

Полузащитник Тони Кроос сможет помочь мадридскому «Реалу» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Об этом в беседе с журналистами рассказал наставник команды Зинедин Зидан.

Напомним, что немецкий хавбек пропустит два последних матча из-за повреждения, но уже занимается в общей группе.

Также Зидан заявил, что предстоящую встречу пропустит фланговый защитник Ферлан Менди. Скорее всего, в стартовом составе его заменит бразилец Марсело.

Матч между «Реалом» и «Челси» пройдет в Мадриде 27-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Челси, Тони Кроос
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