​Мбаппе сможет сыграть с «Манчестер Сити»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сможет сыграть против «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов в среду.

Как сообщает L’Equipe, в субботней игре против «Метца» Мбаппе отделался всего лишь ушибом.

Напомним, «ПСЖ» обыграл на выезде «Метц» со счётом 3:1. Мбаппе, ставший автором дубля в прошедшем поединке, был заменён ближе к финальному свистку.

Первая игра между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдёт в Париже двадцать восьмого апреля. Поединок стартует в десять часов вечера по московскому времени.

В сезоне 2020/2021 Килиан Мбаппе забил тридцать семь голов в сорока двух матчах.