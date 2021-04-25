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​Мбаппе сможет сыграть с «Манчестер Сити»

25 Апреля 2021, 15:47,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сможет сыграть против «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов в среду. 

Как сообщает L’Equipe, в субботней игре против «Метца» Мбаппе отделался всего лишь ушибом.

Напомним, «ПСЖ» обыграл на выезде «Метц» со счётом 3:1. Мбаппе, ставший автором дубля в прошедшем поединке, был заменён ближе к финальному свистку.

Первая игра между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдёт в Париже двадцать восьмого апреля. Поединок стартует в десять часов вечера по московскому времени.

В сезоне 2020/2021 Килиан Мбаппе забил тридцать семь голов в сорока двух матчах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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