​Четыре футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду прошли первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов: «Реал» и «Челси» разошлись миром (1:1), а «Манчестер Сити» на выезде обыграл «ПСЖ» (2:1). На сайте УЕФА был опубликован список претендентов на звание лучшего игрока недели в сильнейшем клубом турнире Старого света. В нём находится по одному представителю каждой из команд – Н’Голо Канте, Карим Бензема, Кевин де Брёйне и Анхель ди Мария.

Ответные поединки Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе – четвёртого и пятого мая. По их итогам станут известны имена команд, которые в конце мая разыграют трофей в Стамбуле.