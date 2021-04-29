Лига чемпионов 2020-2021
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​Четыре футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

29 Апреля 2021, 08:24,

Во вторник и среду прошли первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов: «Реал» и «Челси» разошлись миром (1:1), а «Манчестер Сити» на выезде обыграл «ПСЖ» (2:1). На сайте УЕФА был опубликован список претендентов на звание лучшего игрока недели в сильнейшем клубом турнире Старого света. В нём находится по одному представителю каждой из команд – Н’Голо Канте, Карим Бензема, Кевин де Брёйне и Анхель ди Мария.

Ответные поединки Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе – четвёртого и пятого мая. По их итогам станут известны имена команд, которые в конце мая разыграют трофей в Стамбуле.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ, Карим Бензема, Анхель Ди Мария, Кевин де Брёйне, Н'Голо Канте
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