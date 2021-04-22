Чеферин оценил вероятность отмены матча «Реал» - «Челси»

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о возможной отмене поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что испанский гранд по-прежнему находится в числе участников Суперлиги.

«Сезон в полном разгаре - это сейчас ключевой фактор. Телевидение может затребовать от нас возмещение ущерба в случае срыва матчей. Поэтому вероятность того, что встреча будет отменена, небольшая», - передает слова руководителя газета Marca.

Первая полуфинальная игра между «Реалом» и «Челси» запланирована на вторник, 27-е апреля. Матч пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало - 22:00 по московскому времени.