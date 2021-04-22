Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Чеферин оценил вероятность отмены матча «Реал» - «Челси»

22 Апреля 2021, 13:25,

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о возможной отмене поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что испанский гранд по-прежнему находится в числе участников Суперлиги.

«Сезон в полном разгаре - это сейчас ключевой фактор. Телевидение может затребовать от нас возмещение ущерба в случае срыва матчей. Поэтому вероятность того, что встреча будет отменена, небольшая», - передает слова руководителя газета Marca.

Первая полуфинальная игра между «Реалом» и «Челси» запланирована на вторник, 27-е апреля. Матч пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало - 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Челси, Александер Чеферин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола