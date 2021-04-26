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Тухель – о матче с «Реалом»: «Не стоит ожидать от нас чего-то сумасшедшего»

26 Апреля 2021, 22:59,

Наставник «Челси» Томас Тухель пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы должны быть самими собой. Важно верить в свои силы и постараться использовать сильные стороны. Не стоит ожидать от нас чего-то сумасшедшего, но мы постараемся выступить на высочайшем уровне», - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Челси» состоится в Мадриде завтра, двадцать седьмого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что во втором полуфинале сразятся «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Челси, Томас Тухель
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