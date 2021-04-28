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Аспиликуэта – о ничьей с «Реалом»: «Мы начали очень хорошо»

28 Апреля 2021, 00:21,

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат матча против «Реала» (1:1).

«Думаю, что мы начали очень хорошо, забили гол и могли забивать ещё. Конечно, вся команда понимала, что недостаточно провести один сильный тайм против такого соперника.

Бензема забил отличный гол, никогда нельзя упускать его, мы должны сыграть надежнее в ответной встрече. Мне кажется, что с каждым матчем мы становимся всё более сплоченными и играем лучше», - цитирует Аспиликуэту BT Sport.

Ответный матч между «Челси» и «Реалом» состоится в среду, пятого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Челси, Сесар Аспиликуэта
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