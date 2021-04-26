​Тухель недоволен новым форматом Лиги чемпионов

На прошлой неделе УЕФА объявил о реформе Лиги чемпионов – с сезона 2024/2025 в турнире не будет группового этапа. Каждая команда на основной стадии проведёт по десять игр с разными соперниками по так называемой швейцарской системе.

«Я не уверен, что мне это нравится, потому что я вижу только увеличение количества матчей. Мне сложно воодушевиться на этом фоне.

В ходе этих дискуссий о Суперлиге мы как-то забыли об изменении формата Лиги чемпионов. Они интересовались мнением игроков? Я так не думаю. Они интересовались мнением тренеров? Я так не думаю.

У нас добавилась Лига наций, добавился новый клубный турнир, стало намного больше матчей. И при этом в Премьер-лиге мы можем сделать только три замены. Нет, новый формат мне не по душе», - цитирует Тухеля Goal.com.