Лига чемпионов 2020-2021
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​Тухель недоволен новым форматом Лиги чемпионов

26 Апреля 2021, 17:55,

На прошлой неделе УЕФА объявил о реформе Лиги чемпионов – с сезона 2024/2025 в турнире не будет группового этапа. Каждая команда на основной стадии проведёт по десять игр с разными соперниками по так называемой швейцарской системе.

«Я не уверен, что мне это нравится, потому что я вижу только увеличение количества матчей. Мне сложно воодушевиться на этом фоне.

В ходе этих дискуссий о Суперлиге мы как-то забыли об изменении формата Лиги чемпионов. Они интересовались мнением игроков? Я так не думаю. Они интересовались мнением тренеров? Я так не думаю.

У нас добавилась Лига наций, добавился новый клубный турнир, стало намного больше матчей. И при этом в Премьер-лиге мы можем сделать только три замены. Нет, новый формат мне не по душе», - цитирует Тухеля Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
26 Апреля 2021, 18:17

Давайте увеличим количество замен до 4 или 5....

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