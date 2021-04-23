Чеферин: Участники Суперлиги не будут допущены к еврокубкам

Президент УЕФА Александер Чеферин дал чётко понять, что клубам-организаторам Суперлиги придётся выбирать турнир, в котором они будут выступать.

- Если они говорят, что мы в Суперлиге, то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов, - приводит слова Чеферина Sky Sports.

Напомним, что в ночь на понедельник было объявлено о создании Суперлиги, но спустя два дня новый турнир потерял почти всех своих участников. Остаются приверженцами Суперлиги только «Реал», «Ювентус» и «Барселона».

Групповой этап еврокубков следующего сезона стартует в сентябре. Из тройки оставшихся в Суперлиге команд только «Реал» продолжает борьбу в плей-офф.