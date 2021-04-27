Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ

В первом полуфинале Лиги чемпионов сошлись мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

С Томасом Тухелем «Челси» несётся знатно, на стадии плей-офф до Мадрида пропустив только один гол за четыре матча. И то на 94-й минуте ответного матча с «Порту», и то из-за невероятного удара Мехди Тареми. У «Реала» в последнее время была засуха пострашнее. Мадридская команда из последних четырёх матчей три завершила со счётом 0:0. Это сильно ударило по чемпионским амбициям «сливочных» и намекнуло, что Зидан опять бросит все силы на Лигу чемпионов.

Правда, все силы бросить никак не получается. Кадровая ситуация у «Реала» аховая, матч против «Челси» пропускали важнейшие игроки – Серхио Рамос, Вальверде, Менди и Лукас Васкес. И это ещё поправились Тони Кроос с Эденом Азаром. У Тухеля отсутствовал только Матео Ковачич, поэтому Томас варьировал нападение, как хотел. В старте «Челси» атакующий треугольник составили Маунт, Пулишич и Вернер. У Зидана на передовой трудились Винисиус и Бензема.

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Начало матча «синие» оставили за собой. Сначала Тимо Вернер умудрился с трёх метров пробить в Куртуа после скидки Пулишича, а затем Кристиан реализовал свой момент. Заброс Рюдигера из глубины вывел американца на рандеву с Куртуа. Невероятно много свободы получил Пулишич, обогнувший Тибо на углу вратарской площади и пробивший мимо защитников, целым скопом защищавших линию ворот.

Мадридцы только после этого включились, сравняв счёт на исходе получаса игры. От угла поля Марсело навешивает на Каземиро, тот скидывает на Милитао, а Эдер переводит к вратарской на Бензема - Карим обрабатывает и пробивает с лету под перекладину. 1:1, а Карим сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с Раулем. У обоих стало по 71. После обмена голами игра капитально засохла. «Челси» и «Реал» показали друг другу, что могут наказывать за ошибки, и ошибаться больше никто не захотел. Испанцы и англичане играли «от печки».

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На поле поочерёдно появились Азар, Зиеш, Хаверц, Марко Асенсио, но в атакующей игру команд ничего не изменилось. Дождливый Мадрид наблюдал откровенно скучное зрелище. «Реал» и «Челси» согласились, что судьба противостояния решится в Лондоне. Счёт 1:1 даже не позволяет назвать фаворита перед ответным матчем. Хотя англичане явно могут быть довольны гостевой ничьей.