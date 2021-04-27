Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ

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27 Апреля 2021, 23:51,
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В первом полуфинале Лиги чемпионов сошлись мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
|Реал Мадрид
|1:1
|Челси
|14' Пулишич Кристиан (0:1)
|(1:1) Бензема Карим 29'
С Томасом Тухелем «Челси» несётся знатно, на стадии плей-офф до Мадрида пропустив только один гол за четыре матча. И то на 94-й минуте ответного матча с «Порту», и то из-за невероятного удара Мехди Тареми. У «Реала» в последнее время была засуха пострашнее. Мадридская команда из последних четырёх матчей три завершила со счётом 0:0. Это сильно ударило по чемпионским амбициям «сливочных» и намекнуло, что Зидан опять бросит все силы на Лигу чемпионов.
Правда, все силы бросить никак не получается. Кадровая ситуация у «Реала» аховая, матч против «Челси» пропускали важнейшие игроки – Серхио Рамос, Вальверде, Менди и Лукас Васкес. И это ещё поправились Тони Кроос с Эденом Азаром. У Тухеля отсутствовал только Матео Ковачич, поэтому Томас варьировал нападение, как хотел. В старте «Челси» атакующий треугольник составили Маунт, Пулишич и Вернер. У Зидана на передовой трудились Винисиус и Бензема.
Начало матча «синие» оставили за собой. Сначала Тимо Вернер умудрился с трёх метров пробить в Куртуа после скидки Пулишича, а затем Кристиан реализовал свой момент. Заброс Рюдигера из глубины вывел американца на рандеву с Куртуа. Невероятно много свободы получил Пулишич, обогнувший Тибо на углу вратарской площади и пробивший мимо защитников, целым скопом защищавших линию ворот.
Мадридцы только после этого включились, сравняв счёт на исходе получаса игры. От угла поля Марсело навешивает на Каземиро, тот скидывает на Милитао, а Эдер переводит к вратарской на Бензема - Карим обрабатывает и пробивает с лету под перекладину. 1:1, а Карим сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с Раулем. У обоих стало по 71. После обмена голами игра капитально засохла. «Челси» и «Реал» показали друг другу, что могут наказывать за ошибки, и ошибаться больше никто не захотел. Испанцы и англичане играли «от печки».
На поле поочерёдно появились Азар, Зиеш, Хаверц, Марко Асенсио, но в атакующей игру команд ничего не изменилось. Дождливый Мадрид наблюдал откровенно скучное зрелище. «Реал» и «Челси» согласились, что судьба противостояния решится в Лондоне. Счёт 1:1 даже не позволяет назвать фаворита перед ответным матчем. Хотя англичане явно могут быть довольны гостевой ничьей.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Реал Мадрид, Челси
Пару на выезде втыкать и проходить пенсию.
Мечтать не вредно)
Хороший результат, у Челси все шансы выйти в финал ЛЧ.
Матчи на таком уровне редко получаются зрелищными, потому что в своём большинстве они - футбольные "шахматы". Зидан сегодня продемонстрировал новую схему 3-3-2-2, в которой между опорниками и напами на флангах играли Марсело и Карвахаль. Правда, особых дивидендов Зидану это не принесло - Тухель был готов и к такой расстановке. "Челси" весь матч выглядел очень достойно. Правда, не совсем понятна роль Вернера на поле, КПД которого равно нулю, но Тухель знает, что делает. Символично, что оба тренера одновременно убрали с поля своих "бегунков" Вернера и Винисиуса, от которых в этом матче не было никакой пользы, а от немца - только вред(( Поймал себя на мысли - всё же хорошо, что мы увидим не один - если бы был финал - а два матча ПСЖ - МанСити!
Ребята, клянусь, я видел Саррибол после выхода Хаверца. Жорж роскошен.
Достойно!
Милку с обломом!!! Ничья как никак, невозможно щас за кого то глорить)))
Милка, вот ты и обломалась, чикита мадридская) Твои девочки испанские не смогли выиграть дома, с трудом унесли дома свои ноги, так что облом у тебя случился, фоннад Бенземы, на которого ты должна молиться, неблагодарная Милка))
Очень тяжелый Реал , англичане были свежее и быстрее , цент проиграли полностью , Модрич с Кроссом были никакие , Канте один перебегал пол Реала , отлично отработал , Бензкема залущил просто убойный гол , все решится в Лондоне , И Реал там не фаворит , придется матчи в ла лиге отдыхать , а нет возможности , потому уже завтра скорее всего Барса убежит в отрыв...
да примера вообще после карантина вся сонная
физика самая слабая из топ-5
реал еще на багаже класса старой группы игроков пролез, остальные полностью просели в физике перед соперниками
И в Лондоне 0-0 точно не будет
Челсюкам респект за футбол в первом тайме. Реал еле еле под конец тайма сумел игру сравнять. Модрич и Кроос явно провалили игру, от того и результат и не качественная игра, чувствуется усталость. Второй тайм отстой!!!
Ну чтож, все решится в ответной игре.
Don't cry baby) Пора вылетать твоим сливочным балеринам.
представь как ОБНИЩАЛ РМ....я в шоке...что Галактикос..тащат старперы под 40 лет...Модрич..Кроос..и Рамоа..да тот же Бревнема не очень молодой 33 годика.....хочется уснуть и проснуться во времена..ФИГУ,РОНАЛДО,ЗИДАНА,РОБЕРТО КАРЛОСА,КАСИЛИАСА,РАУЛЯ,.....
Можно сказать, что Реалу немного повезло в решающий момент матча, они забили из ничего, а Челси не забил второй, хотя к этому были предпосылки. С другой стороны, это не так важно, ведь победитель этой ЛЧ будет определяться в другом полуфинале.
Очень вовремя забил Бензема.
Если бы нет, то Челси на куражной лёгкости решили бы вопрос выхода в финал уже сегодня.
Реалу будет трудно в ответке прежде всего по причине вселенской усталости, а сил для сегодняшнего Челси надо уйму.