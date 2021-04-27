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Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ

27 Апреля 2021, 23:51,

В первом полуфинале Лиги чемпионов сошлись мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:1 Челси
    14' Пулишич Кристиан (0:1)
(1:1) Бензема Карим 29'    
Куртуа Тибо Милитао Эдер Варан Рафаэль   78' Начо Игнасио Карвахаль Даниэль   77' (Асенсио Марко (   77') Модрич Лука Каземиро Карлос Кроос Тони   60' Марсело Виера   65'   77' (Одриосола Альваро (   77'   89') Бензема Карим   90' (Родриго (   90') Винисиус Жуниор   27'   66' (Азар Эден (   66')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Диас Мариано Лунин Андрей Аррибас Серхио Иско Аларкон Гутьеррес Мигель
Менди Эдуар Кристенсен Андреас Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   66' (Джеймс Рис II (   66') Канте Н'Голо Жоржиньо II Чилуэлл Бен Пулишич Кристиан   38'   66' (Хаверц Кай (   66') Маунт Мэйсон Вернер Тимо   66' (Зиеш Хаким (   66')
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Хадсон-Одои Каллум Абрахам Тэмми Гилмор Билли Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
27 апреля. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

С Томасом Тухелем «Челси» несётся знатно, на стадии плей-офф до Мадрида пропустив только один гол за четыре матча. И то на 94-й минуте ответного матча с «Порту», и то из-за невероятного удара Мехди Тареми. У «Реала» в последнее время была засуха пострашнее. Мадридская команда из последних четырёх матчей три завершила со счётом 0:0. Это сильно ударило по чемпионским амбициям «сливочных» и намекнуло, что Зидан опять бросит все силы на Лигу чемпионов.

Правда, все силы бросить никак не получается. Кадровая ситуация у «Реала» аховая, матч против «Челси» пропускали важнейшие игроки – Серхио Рамос, Вальверде, Менди и Лукас Васкес. И это ещё поправились Тони Кроос с Эденом Азаром. У Тухеля отсутствовал только Матео Ковачич, поэтому Томас варьировал нападение, как хотел. В старте «Челси» атакующий треугольник составили Маунт, Пулишич и Вернер. У Зидана на передовой трудились Винисиус и Бензема.

Embed from Getty Images

Начало матча «синие» оставили за собой. Сначала Тимо Вернер умудрился с трёх метров пробить в Куртуа после скидки Пулишича, а затем Кристиан реализовал свой момент. Заброс Рюдигера из глубины вывел американца на рандеву с Куртуа. Невероятно много свободы получил Пулишич, обогнувший Тибо на углу вратарской площади и пробивший мимо защитников, целым скопом защищавших линию ворот.

Мадридцы только после этого включились, сравняв счёт на исходе получаса игры. От угла поля Марсело навешивает на Каземиро, тот скидывает на Милитао, а Эдер переводит к вратарской на Бензема - Карим обрабатывает и пробивает с лету под перекладину. 1:1, а Карим сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с Раулем. У обоих стало по 71. После обмена голами игра капитально засохла. «Челси» и «Реал» показали друг другу, что могут наказывать за ошибки, и ошибаться больше никто не захотел. Испанцы и англичане играли «от печки».

Embed from Getty Images

На поле поочерёдно появились Азар, Зиеш, Хаверц, Марко Асенсио, но в атакующей игру команд ничего не изменилось. Дождливый Мадрид наблюдал откровенно скучное зрелище. «Реал» и «Челси» согласились, что судьба противостояния решится в Лондоне. Счёт 1:1 даже не позволяет назвать фаворита перед ответным матчем. Хотя англичане явно могут быть довольны гостевой ничьей.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Реал Мадрид, Челси
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Комментарии (17)
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0
kos34rus
28 Апреля 2021, 00:30

Пару на выезде втыкать и проходить пенсию.

0
Champions of the world
28 Апреля 2021, 00:37

Мечтать не вредно)

0
fireland
28 Апреля 2021, 00:23
Предложи мне в начале матча такой исход, я бы согласился. Но черт возьми, Челси был лучше. Реал по сути забил из ничего. Напомнило немного гол Жиру с матрасами. Вернер, Вернер. Как можно не забивать с таких убойнейших позиций ? Ладно если бы это был единичный случай. Ну хоть не ноет как Мората и пашет на поле. И на том спасибо. Впринципе с таким результатом, играть можно. Тухель как тренер на голову выше Зидана и надеюсь, он выведет Челси в финал и возьмет ушастого. С чем черт не шутит ?
0
Champions of the world
28 Апреля 2021, 00:12

Хороший результат, у Челси все шансы выйти в финал ЛЧ.

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0
redwhite1959
28 Апреля 2021, 00:03

Матчи на таком уровне редко получаются зрелищными, потому что в своём большинстве они - футбольные "шахматы". Зидан сегодня продемонстрировал новую схему 3-3-2-2, в которой между опорниками и напами на флангах играли Марсело и Карвахаль. Правда, особых дивидендов Зидану это не принесло - Тухель был готов и к такой расстановке. "Челси" весь матч выглядел очень достойно. Правда, не совсем понятна роль Вернера на поле, КПД которого равно нулю, но Тухель знает, что делает. Символично, что оба тренера одновременно убрали с поля своих "бегунков" Вернера и Винисиуса, от которых в этом матче не было никакой пользы, а от немца - только вред(( Поймал себя на мысли - всё же хорошо, что мы увидим не один - если бы был финал - а два матча ПСЖ - МанСити!

0
Ibray
28 Апреля 2021, 00:01

Ребята, клянусь, я видел Саррибол после выхода Хаверца. Жорж роскошен.

2
Oleg-Chelsea
28 Апреля 2021, 00:00

Достойно!

0
Артур Измаилов
27 Апреля 2021, 23:55

Милку с обломом!!! Ничья как никак, невозможно щас за кого то глорить)))

0
Champions of the world
28 Апреля 2021, 00:35

Милка, вот ты и обломалась, чикита мадридская) Твои девочки испанские не смогли выиграть дома, с трудом унесли дома свои ноги, так что облом у тебя случился, фоннад Бенземы, на которого ты должна молиться, неблагодарная Милка))

2
ARTUR
27 Апреля 2021, 23:55

Очень тяжелый Реал , англичане были свежее и быстрее , цент проиграли полностью , Модрич с Кроссом были никакие , Канте один перебегал пол Реала , отлично отработал , Бензкема залущил просто убойный гол , все решится в Лондоне , И Реал там не фаворит , придется матчи в ла лиге отдыхать , а нет возможности , потому уже завтра скорее всего Барса убежит в отрыв...

0
skywoker
28 Апреля 2021, 00:06

да примера вообще после карантина вся сонная
физика самая слабая из топ-5
реал еще на багаже класса старой группы игроков пролез, остальные полностью просели в физике перед соперниками

1
Артур Измаилов
27 Апреля 2021, 23:55

И в Лондоне 0-0 точно не будет

3
Артур Измаилов
27 Апреля 2021, 23:54

Челсюкам респект за футбол в первом тайме. Реал еле еле под конец тайма сумел игру сравнять. Модрич и Кроос явно провалили игру, от того и результат и не качественная игра, чувствуется усталость. Второй тайм отстой!!!
Ну чтож, все решится в ответной игре.

0
Champions of the world
28 Апреля 2021, 00:14

Don't cry baby) Пора вылетать твоим сливочным балеринам.

0
gresnik
28 Апреля 2021, 00:04

представь как ОБНИЩАЛ РМ....я в шоке...что Галактикос..тащат старперы под 40 лет...Модрич..Кроос..и Рамоа..да тот же Бревнема не очень молодой 33 годика.....хочется уснуть и проснуться во времена..ФИГУ,РОНАЛДО,ЗИДАНА,РОБЕРТО КАРЛОСА,КАСИЛИАСА,РАУЛЯ,.....

2
Boris
27 Апреля 2021, 23:53

Можно сказать, что Реалу немного повезло в решающий момент матча, они забили из ничего, а Челси не забил второй, хотя к этому были предпосылки. С другой стороны, это не так важно, ведь победитель этой ЛЧ будет определяться в другом полуфинале.

1
779
27 Апреля 2021, 23:53

Очень вовремя забил Бензема.
Если бы нет, то Челси на куражной лёгкости решили бы вопрос выхода в финал уже сегодня.
Реалу будет трудно в ответке прежде всего по причине вселенской усталости, а сил для сегодняшнего Челси надо уйму.

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