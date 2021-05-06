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Каземиро: «Челси» был лучше «Реала»

06 Мая 2021, 08:20,

Опорный полузащитник Каземиро, выступающий за мадридский «Реал», прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала испанский гранд уступил «Челси» со счетом 0:2. По сумме двух игр лондонцы оказались сильнее - 3:1.

«В стартовые полчаса мы хорошо действовали, имели несколько хороших моментов. Потом «Челси» перехватил инициативу и начал создавать моменты. Мы старались, но лондонцы были лучше. Теперь нужно думать о чемпионате Испании», - приводит слова бразильского хавбека Movistar.

В финале «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет 29-го мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Каземиро
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Комментарии (1)
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0
cAspEr
06 Мая 2021, 09:46

Зачем говорит в таком контексте ? признайся что вы провалили матч!

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