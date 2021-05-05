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В начале матча «Челси» с «Реалом» сдулся мяч

05 Мая 2021, 22:09,

«Челси» с «Реалом» начали ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Уже на первой минуте противостояния возникла неожиданная пауза. Дело в том, что сдулся мяч, а поиски нового игрового снаряда заняли несколько секунд. Впрочем, в современных условиях это не проблема, и матч возобновился.

Напомним, что в первом поединке 8 дней назад команды сыграли вничью (1:1). По этой причине считается, что у коллектива Томаса Тухеля есть небольшой перевес в двухматчевом противостоянии, так как его устроит нулевая ничья.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», который по сумме двух матчей прошел «ПСЖ» (2:1 и 2:0).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Челси
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Комментарии (2)
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0
Oleg-Chelsea
06 Мая 2021, 00:02

Да, я тоже хотел сказать, что вместе с мячом и Реал, хахахаха.
Я думал, что все же будет рубилово... Реал оказался какими-то мимимишными котиками(((

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pol-black
05 Мая 2021, 23:55

и мадрид тоже сдулся.

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