Ринат Билялетдинов: «Манчестер Сити» вышел в финал по делу»

Известный футбольный эксперт Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «ПСЖ» (2:0) и дал прогноз на матч «Реал» - «Челси».

- Как оцениваете успех «Манчестер Сити»?

- Если возвращаться к первому матчу, мне казалось, что «ПСЖ» решит его судьбу, потому что первый тайм был очень хорошим. Мне вообще очень понравилась эта команда, и как она играет, несмотря на ее вылет из Лиги чемпионов.

- Почему?

- Все футболисты быстрые, техничные. Но команде надо созреть, как «Сити». У него тоже были провалы и подъемы. Думаю, если на следующий год «ПСЖ» сохранит состав, то он будет финалистом турнира. По игре у них были очень хорошие подходы. Мне очень понравилось, как они пытались играть. А что касается «Сити», он контролировал мяч. Это все идет от Гвардиолы барселонских времен. Плюс подбор игроков, стабильность состава. Когда де Брёйне в порядке – команда смотрится по-другому. Убери его, и команду может залихорадить. На данный момент «Сити» вышел в финал по делу.

- Многие отмечают, что залог нынешних успехов «Сити» - перестроенная Гвардиолой игра в обороне, где хороши все. Согласны с таким мнением?

- Да. Не так много команд, имеющих ярких исполнителей, которые могут озадачить оборону «Сити». Там есть подходы, которые получили развитие еще со времен «Барселоны». Они пытались организовать активный высокий прессинг. Сейчас многие это скопировали. Но сложно найти, чтобы копия была лучше оригинала. Но подходы понятные – это быстрый возврат мяча команде. Плюс при ошибке можно забить быстрый мяч. И таких ситуаций хватает. Это пыталась еще сделать «Барселона» времен Иньесты, Хави, Суареса. Имея возможность формирования нужных исполнителей, «Сити» подтверждает правила.

- Как можно объяснить удаление ди Марии? У него сдали нервы?

- Да, можно и так сказать. Но я думаю, судья слишком жестко подошел к этому эпизоду. Понятно, что арбитр следовал букве закона. Но с другой стороны, подумаешь, наступил на ногу. Это не удар. И не очень красиво с точки зрения того игрока, который изображает муки.

- Как оцените игру Зинченко, который чуть не привез пенальти?

- Также он играл, когда был у меня на сборах в Италии. Это был 2015 год. Его привез агент. Мы его так и не сумели заявить, и в октябре он оказался в «Уфе». Тогда во всех упражнениях он так же действовал. Уже тогда было видно, что парень не просто избавляется от мяча, а быстро работает и принимает решения.

- А по вчерашней игре он вам понравился?

- По вчерашней игре он гонялся как вся команда. Когда есть адрес, можно и передернуть. В «ПСЖ» тоже такая игра может быть налажена, если клуб не будет куда-то шарахаться. Им нужно сохранить состав. А перспектива в этом плане есть. Тем более, нагнетать ситуацию было некуда. Иногда было излишне играть без индивидуальных действий. Передернули, откатились назад. Присутствовал элемент куража. Запас счета позволял так играть. В таком матче очень хорошо выходить на замену юным футболистам, или после травмы.

- «Манчестер Сити» в этом году созрел, чтобы взять трофей?

- Может быть. Я считал, что «Реал» и «Бавария» поборются за титул. Особенно это касается «Реала», который легко переиграл «Аталанту», особенно во втором матче. Настолько у «Реала» были отработаны моменты, что, казалось, мадридцы были фаворитами. Но то, как простил «Реал» «Челси», я могу сказать, что там еще не все решено. Перерыв в первом матче пришелся очень кстати. Потому что игра у «Реала» перестроилась. Он сделал правильные выводы, и такого проходного двора, как в первом тайме, не было.

- Сегодня «Реал» фаворит?

- У «Челси» нет такого опыта, как у «Реала». Не знаю, выйдет ли Серхио Рамос после травмы. Мне кажется, шансы здесь 60 на 40 в пользу мадридцев, хотя потеря Рамоса очень серьезная.

Елена Григорьевская