Линекер: «Это худший «Реал», который я когда-либо видел»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер посредством своего «Твиттера» высказался относительно результата ответного матча между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Наконец-то «Челси» добрался до финала. Команда показала прекрасную игру и намного превзошла «Реал». Этот «Реал» был худшим, который я когда-либо видел», - гласит сообщение Линекера.

По сумме двух матчей подопечные Томаса Тухеля обыграли команду Зинедина Зидана с общим счетом 3:1 (1:1, 2:0). В финале Лиги чемпионов «пенсионеры» встретятся с «Манчестер Сити».