​Марсело может пропустить ответный матч с «Челси» из-за региональных выборов

Защитник «Реала» Марсело рискует пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси», который состоится пятого мая. Как сообщает El Mundo, Марсело призван в качестве сотрудника избирательного участка на предстоящих региональных выборах в Мадриде. Учитывая ограничения в условиях пандемии, Марсело просто не успеет отправиться в Лондон.

По данным источника, «Реал» и сам Марсело пытаются решить вопрос, но пока подвижек нет, поскольку футбольный матч не считается уважительной причиной.

Напомним, первая игра между «Реалом» и «Челси» в Испании завершилась ничьей 1:1.