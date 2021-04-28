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​Марсело может пропустить ответный матч с «Челси» из-за региональных выборов

28 Апреля 2021, 14:53,

Защитник «Реала» Марсело рискует пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси», который состоится пятого мая. Как сообщает El Mundo, Марсело призван в качестве сотрудника избирательного участка на предстоящих региональных выборах в Мадриде. Учитывая ограничения в условиях пандемии, Марсело просто не успеет отправиться в Лондон.

По данным источника, «Реал» и сам Марсело пытаются решить вопрос, но пока подвижек нет, поскольку футбольный матч не считается уважительной причиной.

Напомним, первая игра между «Реалом» и «Челси» в Испании завершилась ничьей 1:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Марсело
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Апреля 2021, 16:25

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