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Винисиус: «В следующем сезоне «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов»

06 Мая 2021, 08:32,

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей «королевский» клуб уступил англичанам со счетом 1:3 (1:1, 0:2).

«Мы оставили все силы на поле. Уверен, что в новом сезоне «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов. Эту неудачу нелегко принять, ведь за последние годы мы выиграли все, что только можно. Нужно усердно трудиться и исправиться за эту неудачу», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба УЕФА.

В финале турнира «Челси» встретится с другим английским клубом - «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Винисиус Жуниор
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Комментарии (3)
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2
Карыч Кар
06 Мая 2021, 09:25

Завтра будет лучше, чем вчера,
Надейся и жди -
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0
s a
06 Мая 2021, 09:00

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0
Van Stoffen Ron
06 Мая 2021, 08:56

Увидеть вас в 2022 в Санкт-Петербурге было бы эпично. Не подведите ;-)

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