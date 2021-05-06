Винисиус: «В следующем сезоне «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей «королевский» клуб уступил англичанам со счетом 1:3 (1:1, 0:2).

«Мы оставили все силы на поле. Уверен, что в новом сезоне «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов. Эту неудачу нелегко принять, ведь за последние годы мы выиграли все, что только можно. Нужно усердно трудиться и исправиться за эту неудачу», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба УЕФА.

В финале турнира «Челси» встретится с другим английским клубом - «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая.