Кристенсен: «Все в «Челси» могут сказать об Азаре только хорошее»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен считает, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» является одним из самых важных в его карьере.

«Да, вполне возможно, что это самая важная игра в моей карьере. Это важный матч не только для меня, но и для всего клуба. Мы не чувствуем дополнительного давления, просто будем делать то, что делаем обычно.

Азар? Все в нашем клубе могут сказать об Эдене только самое хорошее. Отношение к нему никак не изменилось после перехода в «Реал». Играя за «Челси» так долго, он многое дал следующему поколению», - цитирует Кристенсена пресс-служба УЕФА.