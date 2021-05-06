Аспиликуета: «У нас впереди ещё один шаг, мы хотим поехать в Стамбул за победой»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуета дал комментарий BT Sport после победы над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1 и 2:0).

- У нас впереди еще один шаг, мы хотим поехать в Стамбул за победой, конечно. У нас фантастичная команда и штаб. Все вкалывают на тренировках, создают атмосферу единения ради битвы за каждый мяч, за поддержку трибун. Большое достижение - создать сильную группу игроков. В любом случае у нас впереди еще предостаточно борьбы, - заявил капитан.

29 мая в решающем матче Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Они также проведут «репетицию» финала 8 мая в рамках 35-го тура Премьер-лиги.