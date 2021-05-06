Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аспиликуета: «У нас впереди ещё один шаг, мы хотим поехать в Стамбул за победой»

06 Мая 2021, 00:29,

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуета дал комментарий BT Sport после победы над «Реалом»  в полуфинале Лиги чемпионов (1:1 и 2:0).

- У нас впереди еще один шаг, мы хотим поехать в Стамбул за победой, конечно.  У нас фантастичная команда и штаб. Все вкалывают на тренировках, создают атмосферу единения ради битвы за каждый мяч, за поддержку трибун. Большое достижение - создать сильную группу игроков. В любом случае у нас впереди еще предостаточно борьбы, - заявил капитан.

29 мая в решающем матче Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Они также проведут «репетицию» финала 8 мая в рамках 35-го тура Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Сесар Аспиликуетак Фабрегас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола