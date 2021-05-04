Кроос: «Мы отдадим на поле всё, чтобы добиться успеха»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Не стоит сомневаться, что мы будем очень мотивированы и отдадим всё, чтобы добиться успеха. Нам нужно создать больше моментов, чем в первом матче, я думаю, что мы способны на это.

Возвращение Азара? Мы знаем, на что он способен. Жаль, что Эден не смог показать этого в последние месяцы, но сейчас он находится в отличной форме, а значит может усилить нас. Думаю, что Азар может взломать любую защиту, он очень опасен», - цитирует немецкого полузащитника пресс-служба УЕФА.