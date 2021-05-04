Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кроос: «Мы отдадим на поле всё, чтобы добиться успеха»

04 Мая 2021, 21:53,

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Не стоит сомневаться, что мы будем очень мотивированы и отдадим всё, чтобы добиться успеха. Нам нужно создать больше моментов, чем в первом матче, я думаю, что мы способны на это.

Возвращение Азара? Мы знаем, на что он способен. Жаль, что Эден не смог показать этого в последние месяцы, но сейчас он находится в отличной форме, а значит может усилить нас. Думаю, что Азар может взломать любую защиту, он очень опасен», - цитирует немецкого полузащитника пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Челси, Тони Кроос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола