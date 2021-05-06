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Тухель - первый тренер, вышедший с разными клубами во второй подряд финал ЛЧ

06 Мая 2021, 00:05,

Если для «Челси» замена главного тренера по ходу сезона заканчивается не первым финалом Лиги чемпионов, то для наставника команды Томаса Тухеля победа над «Реалом» (2:0) стала исторической. Немецкий специалист пробился в финал главного еврокубка во второй раз подряд, причем с разными командами. Пока в истории турнира подобных случаев не было.

29 декабря прошлого года руководство «ПСЖ» приняло решение отправить Тухеля в отставку, а уже 26 января рулевой принял «Челси», заменив на ответственном посту Фрэнка Лэмпарда.

Год назад «ПСЖ» с Тухелем во главе проиграл финал Лиги чемпионов «Баварии».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Томас Тухель
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