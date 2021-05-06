Тухель - первый тренер, вышедший с разными клубами во второй подряд финал ЛЧ

Если для «Челси» замена главного тренера по ходу сезона заканчивается не первым финалом Лиги чемпионов, то для наставника команды Томаса Тухеля победа над «Реалом» (2:0) стала исторической. Немецкий специалист пробился в финал главного еврокубка во второй раз подряд, причем с разными командами. Пока в истории турнира подобных случаев не было.

29 декабря прошлого года руководство «ПСЖ» приняло решение отправить Тухеля в отставку, а уже 26 января рулевой принял «Челси», заменив на ответственном посту Фрэнка Лэмпарда.

Год назад «ПСЖ» с Тухелем во главе проиграл финал Лиги чемпионов «Баварии».