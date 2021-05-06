Зидан: «Челси» заслуженно победил»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попытался найти причину поражения в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

- Мы говорим, да, соперник заслуженно победил. Мы сражались и пытались что-то изменить, но «Челси» заработал эту победу и выход в следующий раунд, - заявил Зидан Movistar.

- Я горжусь своими ребятами, мы устали, так далеко забрались и остановились всего в одном матче от финала. «Челси» провел великолепный матч и прошел дальше, и мы должны похвалить соперника, - сказал Зидан.

- Нам нужно было лучше играть вперед, а так практически ничего не создали. Это футбол. Тем не менее, горжусь моими парнями, - заключил тренер.