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Зидан: «Челси» заслуженно победил»

06 Мая 2021, 00:37,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попытался найти причину поражения в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

- Мы говорим, да, соперник заслуженно победил. Мы сражались и пытались что-то изменить, но «Челси» заработал эту победу и выход в следующий раунд, - заявил Зидан Movistar.

- Я горжусь своими ребятами, мы устали, так далеко забрались и остановились всего в одном матче от финала. «Челси» провел великолепный матч и прошел дальше, и мы должны похвалить соперника, - сказал Зидан.

- Нам нужно было лучше играть вперед, а так практически ничего не создали. Это футбол. Тем не менее, горжусь моими парнями, - заключил тренер.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
06 Мая 2021, 00:42

Лысый, скажи спасибо носатому, что пятерачку за шиворот не получили... Хе-хе...

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