Зидан: «Челси» заслуженно победил»

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06 Мая 2021, 00:37,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попытался найти причину поражения в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».
- Мы говорим, да, соперник заслуженно победил. Мы сражались и пытались что-то изменить, но «Челси» заработал эту победу и выход в следующий раунд, - заявил Зидан Movistar.
- Я горжусь своими ребятами, мы устали, так далеко забрались и остановились всего в одном матче от финала. «Челси» провел великолепный матч и прошел дальше, и мы должны похвалить соперника, - сказал Зидан.
- Нам нужно было лучше играть вперед, а так практически ничего не создали. Это футбол. Тем не менее, горжусь моими парнями, - заключил тренер.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Зинедин Зидан
Лысый, скажи спасибо носатому, что пятерачку за шиворот не получили... Хе-хе...