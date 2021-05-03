​Назначен арбитр на матч «Челси» - «Реал»

В среду вечером станут известны имена финалистов Лиги чемпионов. За вторую путёвку сразятся «Челси» и «Реал». На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на эту игру. Работать в поле стадиона «Стэмфорд Бридж» будет итальянский рефери Даниэле Орсато, а у монитора в качества ВАР ему будет помогать соотечественник Массимилиано Иррати.

Напомним, что первая игра между «Реалом» и «Челси» в дождливой испанской столице завершилась вничью со счётом 1:1.

«Челси» и «Реал» сразятся на «Стэмфорд Бридж» пятого мая. Днём ранее первый билет в финал разыграют «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (первый матч 2:1).