Пять игроков «Челси», которые вчистую переиграли «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов

Выделяем лучших исполнителей Томаса Тухеля

Прежде чем петь дифирамбы футболистам «Челси», давайте отметим тренера. Уже никуда не деться Томасу Тухелю от приставки топ. Немец какое-то фантастическое преображение «синих» обеспечил за невероятно короткий срок. От тотального хаоса Лэмпарда до невероятной выстроенности и слаженности Тухеля прошло всего-то два месяца. «Челси» вчистую перебегал и переиграл мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, до этого сделав тоже самое с колючим «Порту».

Томас Тухель второй год подряд в финале Лиги чемпионов. Самое смешное, что «ПСЖ», уволивший немца как раз из-за амбиций в главном клубном турнире Европы, без вопросов вылетел в другом полуфинале. Тухель – безусловный мастер, закрепили этот факт и переходим к пяти игрокам «Челси», укатывавшим «Реал» на протяжении 180 минут.

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Нголо Канте

В полуфиналах с мадридским «Реалом» вернулся старый-добрый Нголо Канте, вытаптывающий поле от своей штрафной до чужой. Кажется, Тухель нашёл общий язык с опорником, при Лэмпарде француз чувствовал себя неуютно. А теперь – всё по-старому. Канте совершил 6 перехватов за 180 минут, после одного из которых сделал гол, выиграл 15 единоборств. И невероятно много создавал – 7 удачных обводок и 4 ключевые передачи.

Мэйсон Маунт

Полузащита «Челси» вообще предстала структурой более мобильной, более умной, более разносторонней. И это при том, что в соперниках всегда было трио экстра-класса: Кросс, Каземиро. Модрич. Пока создавал Канте – оборонялся Маунт, у Мейсона пять отборов. Атакующий полузащитник, конечно, успевал заниматься и прямыми обязанностями. Создал три момента за 180 минут, забил третий мяч, успокоив «Реал».

Эдуар Менди

Среди защитников «Челси» солиднее остальных смотрелся Рюдигер, но мы выделим голкипера, который по ходу сезона добавил «синим» уверенности. Вот чего «синим» не доставало с Кепой. Второй матч полуфинала стал для Менди восьмым «сухим» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Эдуар спасал не очень много, однако в нужный момент оборона знала – за спиной топовый голкипер. Так Менди сегодня потащил удар Бензема, не позволив «Реалу» в игру вернуться.

Жоржиньо

Можно бы отметить, кого-то из немцев (Вернер, Хаверц), но за такое количество загубленных моментов (читай, загубленных нервных клеток болельщиков «Челси») они билет в топ-5 не заслужили. А вот Жоржиньо хорош был оба матча, добавляя баланса полузащите. Шикарно отбирал мяч (3), перехватывал (9) и начинал атаки (6 точных диагоналей из 8). Ну и точность передач в 90% (130) под постоянным прессом мадридского «Реал», конечно, впечатляет.

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Кристиан Пулишич

Гол за 66 минут в первом матче и ассист за 23 минуты во втором. Американский джокер «Челси» свою задачу выполнил на ура. Правый край Кристиан целиком и полностью оставил за собой, оборона «Реала» не успевала вовсе. Даже полный матч на сыграл Пулишич, а набрал 7 удачных обводок, создал 3 голевых момента, заработал 8 штрафных ударов и 16 раз выиграл борьбу за мяч. Невероятно полезен и опасен был Кристиан.