Фердинанд сравнил Хаверца с бывшей звездой «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд провел аналогию между одним из лидеров «Челси» Каем Хаверцом и бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед», а также «Тоттенхэма» - Димитаром Бербатовым.

«Кай Хаверц сильно напоминает мне Бербатова, с которым я когда-то играл за «Манчестер Юнайтед», - сказал Рио Фердинанд BT Sport.

«Временами кажется, что он безразличен к себе. У него есть слегка ленивое чванство», - добавил бывший футболист.

«Челси» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за последние девять лет благодаря точным ударам Тимо Вернера и Мэйсона Маунта, добыв победу по сумме двух матчей со счетом 3:1 против «Реала».