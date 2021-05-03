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​Тухель может изменить систему игры «Челси» из-за Рамоса

03 Мая 2021, 19:35,

Ведущий футболист «Реала» Серхио Рамос должен вернуться в строй и сыграть против «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов пятого мая. Главный тренер лондонской команды Томас Тухель может изменить систему игры своей команды.

«Если мы будем играть без нападающего, и Рамосу будет не с кем бороться, это тоже может быть решением. Я ещё не решил.

Для нас это ещё одна проблема, потому что Рамос – лидер «Реала» и тот парень, который может найти ответы на множество вопросов, которые мы, надеюсь, им зададим», - приводятся слова Тухеля на официальном сайте «Челси».

Первая игра между «Реалом» и «Челси» на прошлой неделе завершилась вничью со счётом 1:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Серхио Рамос, Томас Тухель
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