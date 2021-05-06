Тухель прокомментировал выход «Челси» в финал Лиги чемпионов

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после победы над мадридским «Реалом» в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

«Челси» победил заслуженно, мы провели фантастический матч. У нас были возможности, чтобы забить больше голов и гарантировать себе путевку в финал намного раньше, однако сейчас не хочу кого-то критиковать. Поздравляю игроков! Это невероятное достижение», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

В финале турнира «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».