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Тухель прокомментировал выход «Челси» в финал Лиги чемпионов

06 Мая 2021, 08:15,

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после победы над мадридским «Реалом» в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

«Челси» победил заслуженно, мы провели фантастический матч. У нас были возможности, чтобы забить больше голов и гарантировать себе путевку в финал намного раньше, однако сейчас не хочу кого-то критиковать. Поздравляю игроков! Это невероятное достижение», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

В финале турнира «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Челси, Томас Тухель
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