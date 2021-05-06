«Ему плевать на «Реал»: фанаты возмущены поведением Азара после вылета из ЛЧ

Фанаты мадридского «Реала» выразили недовольство поведением бельгийского хавбека Эдена Азара после ответного матча с лондонским «Челси» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью с названием «Ему плевать на «Реал». После финального свистка на «Стэмфорд Бридж» полузащитник улыбался в компании игроков «пенсионеров», хотя его команда вылетела из турнира. Такое поведение Азара вызвало бурю негодования со стороны болельщиков.

Эден перешел в «королевский» клуб из «Челси» два года назад. Сумма трансфера составила порядка 100 миллионов евро.

«Пенсионеры» одолели «сливочных» по сумме двух матчей (1:1, 2:0) и сыграют в финале с «Манчестер Сити».