«Ему плевать на «Реал»: фанаты возмущены поведением Азара после вылета из ЛЧ

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06 Мая 2021, 08:06,
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Фанаты мадридского «Реала» выразили недовольство поведением бельгийского хавбека Эдена Азара после ответного матча с лондонским «Челси» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью с названием «Ему плевать на «Реал». После финального свистка на «Стэмфорд Бридж» полузащитник улыбался в компании игроков «пенсионеров», хотя его команда вылетела из турнира. Такое поведение Азара вызвало бурю негодования со стороны болельщиков.
Эден перешел в «королевский» клуб из «Челси» два года назад. Сумма трансфера составила порядка 100 миллионов евро.
«Пенсионеры» одолели «сливочных» по сумме двух матчей (1:1, 2:0) и сыграют в финале с «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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Проблема Реала не в Аззаре и не Зидане. Главная проблема это Перец
а чего ему горевать то ??? премиальные что ли не получит ??? да и чего от него хотеть ??? он конечно же не РЕАЛ , так перекати поле , да и нет ничего страшного что чел общается с друзьями из команды где он провел свои лучшие годы , а в Реале они НИКТО ... увы.., и уже думаю и не станет .
елки палки, кто этому Азару мешал играть? травмы? значит, заканчивай карьеру, а не позорься на поле...совершенно инородное тело на поле вчера было, сам по себе.....ох, как я не хотел этого трансфера.......
Реал ни одну звезду сгубил, особенно в период Галактикос
эти звёзды себе сами судьбу выбрали))
и не Реала в этом вина))