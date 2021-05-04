​Рамос и Менди – в заявке «Реала» на матч с «Челси»

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые готовы сыграть в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси». В списке нашлось место для восстановившихся после травм защитников Серхио Рамоса и Ферлана Менди. Присутствует в заявке и Марсело, которого вызвали работать на избирательном участке в Мадриде, а вот Рафаэль Варан не сыграет из-за полученного в игре против «Осасуны» повреждения.

В список доступных для выхода на поле игроков «Реала» попали: Куртуа, Лунин, Альтубе – Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель – Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко – Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч «Челси» - «Реал» состоится 5 мая. В первой игре команды разошлись миром – 1:1.