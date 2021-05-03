​Варан не сыграет с «Челси»

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03 Мая 2021, 14:29,
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В понедельник утром защитник «Реала» Рафаэль Варан прошёл обследование после травмы, полученной в матче против «Осасуны» в субботу вечером. Как сообщается на официальном сайте «сливочных», у футболиста было диагностировано повреждение правой приводящей мышцы.
Сроки восстановления Рафаэля Варана клуб не называет, но очевидно, что французский футболист пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Челси», который состоится в ближайшую среду, пятого мая.
Добавим, что первая полуфинальная игра между «Реалом» и «Челси» в Мадриде завершилась вничью со счётом 1:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан
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