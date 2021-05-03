​Варан не сыграет с «Челси»

В понедельник утром защитник «Реала» Рафаэль Варан прошёл обследование после травмы, полученной в матче против «Осасуны» в субботу вечером. Как сообщается на официальном сайте «сливочных», у футболиста было диагностировано повреждение правой приводящей мышцы.

Сроки восстановления Рафаэля Варана клуб не называет, но очевидно, что французский футболист пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Челси», который состоится в ближайшую среду, пятого мая.

Добавим, что первая полуфинальная игра между «Реалом» и «Челси» в Мадриде завершилась вничью со счётом 1:1.