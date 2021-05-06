Маунт: «Мы, наверное, должны были забивать пять мячей»

Автор второго гола в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов (2:0), полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт дал комментарий по игре в эфире BT Sport.

- Мы, наверное, должны были забивать пять мячей. У меня был супершанс минут за 20 до моего гола. Но все же я забил позже, и вы видели, насколько был важным для нас этот гол.

Не могу подобрать слов действительно. Мы показали выдающийся футбол в сложной, очень сложной игре, - завил Маунт. - Мы знали, что выйдем и сделаем все для победы в этом матче.

22-летний Маунт забил 9 голов в 48 официальных матчах сезона в составе лондонцев. Его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.