Александр Мостовой: «Возрастная усталость «Реала» сыграла свою роль»

Бывший российский футболист и известный футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

- Насколько ожидаемым оказался результат в матче «Манчестер Сити» - ПСЖ?

- До начала полуфиналов я ставил 60 на 40 в пользу «Сити». Но после первого матча уже все стало ясно. Когда «Манчестер» выиграл, я подумал, что вторую игру можно будет и не смотреть. Тем более в ответке не играл Мбаппе. Там ставка сделана была на первую игру, там «ПСЖ» мог что-то сделать. Ну они и начали неплохо, повели, но «Сити» спокойно забрал победу. Тут все заслуженно.

- Не было ли ощущения, что у «ПСЖ» отсутствовала командная игра?

- Было ощущение такое. Но это касается не только этих двух игр, это у них и в чемпионате есть. Не зря «Лилль» уже лидирует. Они уже долго выигрывают свой чемпионат, звезды не могут ужиться. Неймар проводит неоднозначный сезон. Он где-то передерживает мяч, может отдать пас спокойно, но идет в обводку, может сыграть попроще, но усложняет - теряет, падает. Это все сказывается на результатах команды. Или ему уже надоело играть, или уже пересидел в клубе.

- Почеттино часто хвалили за его прессинг в «Тоттенхэме». Такого прессинга мы не видим в «ПСЖ» из-за большого количества звёзд?

- Я не думаю, что это связано тут. Многое решило отсутствие Мбаппе. Он сейчас играет такую роль в «ПСЖ», как Месси в «Барселоне». Во второй игре я даже не представляю, что они могли сделать, чтобы победить, тем более, Килиана не было. Икарди - человек, который за первый тайм коснулся мяча три раза. Он ждет, когда всех обыграют, а потом ему дадут мяч закатить в пустые ворота. Так нельзя играть. Комментаторы ещё часто про него говорят: «Его надо снабжать мячами». Ребят, ну он должен открываться, предлагать себя, бежать. Как вот Вернер забил «Реалу» - такие все любят забивать, такой бы и я забил (смеется).

- Удивительным ли оказался результат противостояния «Челси» и «Реала»?

- Для меня да. Тут результат меня удивил. Я никогда за «Реал» не болел, но после вылета «Барселоны» осталась одна испанская команда, думал, что могут. Мне кажется, что годы берут своё. Особенно это чувствовалось во втором матче. Думаю, Зидан это тоже видит. Одна из самых возрастных команд: Модрич, Рамос, Кроос, Бензема и так далее. Все-таки в команде не 1-2 таких игрока, а 5-6. Я думал, что «Реал» не может сдаться в ответке, потому что «Реал» есть «Реал». Но вчера было видно, что Модрич просто физически не мог, Кросс тоже, а Каземиро один не может все подчищать. Рамос был после травмы. Возрастная усталость сыграла свою роль, у «Челси» команда помоложе, побыстрее. Ну и великолепен Канте, как всегда.

- Не было ли ощущения, что во втором матче играют две разных по классу команды?

- Нет. Я связываю их поражение именно с усталостью. До этого же «Реал» разобрался с «Ливерпулем», например. Я смотрю по игрокам, как они двигаются, как они предлагают себя. И видно было, что особенно лидеры «наелись» уже. Одно дело, когда тебе 28, а другое, когда 35. И ещё график такой жесткий. Не представляю, в каком ритме они играют.

- Кого считаете фаворитом в английском финале?

- «Сити», конечно, фаворит. Но фаворит все-таки небольшой. Финал есть финал. Команды хорошо друг друга знают, и большую роль сыграют физические кондиции. Если «Челси» будет выглядеть так же, как в прошедших матчах, то «Сити» легко не будет. Маунт, Вернер и все остальные очень быстрые, резкие, они все время бегут. И Канте, который проделывает огромный объем работы, это просто ужас.

Николай Алексеев