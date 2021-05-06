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Вернер: «Челси» отлично сыграл против команды мирового класса»

06 Мая 2021, 08:26,

Форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер поделился впечатлениями от ответного матча с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. «Пенсионеры» победили со счетом 2:0 и по сумме двух поединков вышли в финал турнира.

«Мы добились невероятного результата. «Челси» отдал владением мячом сопернику, но при этом контролировал ход игры. Наша команда отлично сыграла против команды мирового класса. У нас молодой коллектив, но мы не совершаем глупых ошибок. В этой игре мы были очень хороши», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тимо Вернер
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