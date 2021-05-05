«Челси» с «Реалом» назвали стартовые составы

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05 Мая 2021, 20:50,
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«Челси» с «Реалом» борются за вторую путёвку в финал Лиги чемпионов. В Мадриде соперники сыграли 1:1, а сегодня выйдут на поле в следующих составах.
«Челси»: Эдуар Менди, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Бен Чилуэлл, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц.
«Реал»: Тибо Куртуа, Начо, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Ферлан Менди, Тони Кроос, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Эден Азар, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Текстовую трансляцию матча «Челси» - «Реал» проведёт LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Челси