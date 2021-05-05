Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Челси» с «Реалом» назвали стартовые составы

05 Мая 2021, 20:50,

«Челси» с «Реалом» борются за вторую путёвку в финал Лиги чемпионов. В Мадриде соперники сыграли 1:1, а сегодня выйдут на поле в следующих составах.

«Челси»: Эдуар Менди, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Бен Чилуэлл, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц.

«Реал»: Тибо Куртуа, Начо, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Ферлан Менди,  Тони Кроос, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Эден Азар, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Текстовую трансляцию матча «Челси» - «Реал» проведёт LiveResult.ru.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Челси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола