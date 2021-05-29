Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Сити» - фаворит. Гвардиола уже десять лет не выигрывал ЛЧ, а у команды вообще нет побед в турнире. Пришла пора «горожан». Ожидаю победу «небесных» в основное время», - передает слова Александра Vseprosport.

Финал между английскими топ-клубами состоится сегодня, 29 мая, в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.

В полуфинале «Манчестер Сити» разобрался с французским «ПСЖ», а «Челси» взял верх на мадридским «Реалом».