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Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»

29 Мая 2021, 10:41,

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Сити» - фаворит. Гвардиола уже десять лет не выигрывал ЛЧ, а у команды вообще нет побед в турнире. Пришла пора «горожан». Ожидаю победу «небесных» в основное время», - передает слова Александра Vseprosport.

Финал между английскими топ-клубами состоится сегодня, 29 мая, в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.

В полуфинале «Манчестер Сити» разобрался с французским «ПСЖ», а «Челси» взял верх на мадридским «Реалом».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити, Александр Мостовой
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