​Ловрен знает, чего не хватает «Манчестер Сити» для триумфа в Лиге чемпионов

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30 Мая 2021, 12:45,
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поздравил «Челси» с завоеванием трофея Лиги чемпионов. Он обратил внимание на то, что начиная с 2013 года в составе победителя Лиги чемпионов обязательно был хорватский футболист. В числе таких игроков были Марио Манджукич, Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, сам Деян Ловрен и Иван Перишич.
«Манчестер Сити» должен купить какого-нибудь хорватского футболиста», - написал Ловрен на своей страничке в Twitter.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» с минимальным счётом 0:1. В составе лондонцев на замену выходил Матео Ковачич.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Манчестер Сити, Деян Ловрен
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