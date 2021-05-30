​Ловрен знает, чего не хватает «Манчестер Сити» для триумфа в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поздравил «Челси» с завоеванием трофея Лиги чемпионов. Он обратил внимание на то, что начиная с 2013 года в составе победителя Лиги чемпионов обязательно был хорватский футболист. В числе таких игроков были Марио Манджукич, Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, сам Деян Ловрен и Иван Перишич.

«Манчестер Сити» должен купить какого-нибудь хорватского футболиста», - написал Ловрен на своей страничке в Twitter.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» с минимальным счётом 0:1. В составе лондонцев на замену выходил Матео Ковачич.