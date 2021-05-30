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​Ловрен знает, чего не хватает «Манчестер Сити» для триумфа в Лиге чемпионов

30 Мая 2021, 12:45,

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поздравил «Челси» с завоеванием трофея Лиги чемпионов. Он обратил внимание на то, что начиная с 2013 года в составе победителя Лиги чемпионов обязательно был хорватский футболист. В числе таких игроков были Марио Манджукич, Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, сам Деян Ловрен и Иван Перишич.

«Манчестер Сити» должен купить какого-нибудь хорватского футболиста», - написал Ловрен на своей страничке в Twitter.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» с минимальным счётом 0:1. В составе лондонцев на замену выходил Матео Ковачич.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Манчестер Сити, Деян Ловрен
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 14:14

Хорватский амулет...

0
Манчестерский Иппатий
30 Мая 2021, 13:30

Можно еще назначить на финал норвежского судью...

0
Zenituwka
30 Мая 2021, 13:19

Следующая новость. МС хочет подписать Влашича из ЦСКА за 100 миллионов евро)

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