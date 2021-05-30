​Гвардиола объяснил решение не использовать чистого опорника

Хосеп Гвардиола уже успел столкнуться с критикой из-за своего решения не включать в стартовый состав на финал Лиги чемпионов Родри и Фернандиньо. «Манчестер Сити» играл без чистого оборонительного полузащитника, полагаясь на этой позиции на более творческого Илкая Гюндогана.

«Я принял решение в пользу качества. Гюндоган много лет отыграл на этой позиции. Я полагался на скорость, на небольших игроков, на качество, на волшебных игроков на флангах, в центре и между линиями. Таково было моё решение», - приводит слова Гвардиолы журналист Independent Марк Критчли на своей страничке в Twitter.

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» в финале со счётом 0:1.