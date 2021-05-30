​Холанн – лучший бомбардир Лиги чемпионов

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона Лиги чемпионов. На счету норвежского форварда 10 забитых мячей. Стоит сказать, что «Боруссия» вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, уступив «Манчестер Сити».

Что касается лучшего ассистента Лиги чемпионов, то им стал Хуан Куадрадо из «Ювентуса». Это при том, что «старая синьора» завершила выступления в турнире на первой же стадии плей-офф – в 1/8 финала.

Напомним, что трофей Лиги чемпионов достался «Челси». Для лондонцев это вторая победа в турнире после успеха 2012 года.