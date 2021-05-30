Лига чемпионов 2020-2021
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​Холанн – лучший бомбардир Лиги чемпионов

30 Мая 2021, 00:27,

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона Лиги чемпионов. На счету норвежского форварда 10 забитых мячей. Стоит сказать, что «Боруссия» вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, уступив «Манчестер Сити».

Что касается лучшего ассистента Лиги чемпионов, то им стал Хуан Куадрадо из «Ювентуса». Это при том, что «старая синьора» завершила выступления в турнире на первой же стадии плей-офф – в 1/8 финала.

Напомним, что трофей Лиги чемпионов достался «Челси». Для лондонцев это вторая победа в турнире после успеха 2012 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Хуан Куадрадо
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
30 Мая 2021, 00:40

Ну вот... новые фамилии в рейтингах и рекордах ))

0
k-007
30 Мая 2021, 00:32

Челси выйгрывал в 2012?? Блин!!! Я думал где-то в 2015...

0
Zenituwka
30 Мая 2021, 01:20

Да, время прёт беспощадно...

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