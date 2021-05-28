«Манчестер Сити» - «Челси»: Прогноз на финал Лиги чемпионов

29 мая в финале Лиги чемпионов сразятся два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Челси». Предлагаем вашему вниманию прогноз на главный клубный матч футбольного сезона.

«Манчестер Сити»

Впервые в своей истории «Манчестер Сити» добрался до финала Лиги чемпионов. С момента назначения на пост главного тренера Пепа Гвардиолы этого ждали едва ли не каждый сезон. До текущего года «Сити» регулярно выходил в полуфинал, но там стабильно ошибался. Гвардиола доказал, что умеет работать над ошибками, и в этом сезоне «Манчестер Сити» выглядит практически непобедимой машиной.

Неудивительно, что «горожан» считают явным фаворитом финала ЛЧ, но недооценивать «Челси» явно не стоит.

«Челси»

Сложно не проводить параллели с 2012 годом, когда «Челси» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов. Тогда в «синих» также никто не верил в поединке против «Баварии». Такой статус вновь может сыграть «Челси» на руку.

Концовка сезона получилась для «синих» не самой удачной. Сначала «Челси» проиграл в финале Кубка Англии «Лестеру», а затем только благодаря «Тоттенхэму» остался в четвёрке сильнейших.

Но всё это не имеет уже никакого значения – в финале может случиться всё, что угодно.

Статистика и цифры:

«Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов;

«Челси» выигрывал в финале ЛЧ в 2012 году.

Последних двух очных матчах «Челси» побеждал «Манчестер Сити».

Прогноз:

Мы полагаем, что в решающем матче Лиги чемпионов команды будут играть максимально осторожно. «Челси» вообще привык играть в закрытый футбол, и вряд ли Тухель отойдет от своей тактики. Гвардиола также вряд ли бросит своих парней на амбразуру с первых же минут. Мы предлагаем сделать достаточно рискованную, но вполне обоснованную ставку – первый тайм завершится со счётом 0-0. Коэффициент - 2.75.