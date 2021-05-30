В символической сборной Лиги чемпионов 8 игроков «Челси» и «Манчестер Сити»

После заключительного матча сезона в Лиге чемпионов была сформирована символическая сборная турнира. За основу рейтинга футболистов были взяты набранные ими пункты в игре фэнтези-футбол. В числе 11 лучших игроков турнира сразу восемь представителей финалистов, «Челси» и «Манчестер Сити», но нет лучшего игрока последних четырех матчей с участием «синих» в Лиге чемпионов Нголо Канте.

В воротах Эдуар Менди из «Челси». Линию обороны составили его одноклубники Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта, а также их соперники по заключительному матчу Кайл Уокер и Рубен Диаш.

В полузащите есть еще пара игроков «Сити» - Илкай Гюндоган и Фил Фоден, а также Жоржиньо из «Челси». А вот трио форвардов представлено игроками других клубов: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).