Кирьяков: «Думаю, игра в финале будет осторожной до гола, а потом команды раскроются»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Фаворит в этой встрече - «Сити». Прежде всего, благодаря своему статусу: они чемпионы Англии. Но «Челси» уже обыгрывал «Сити» в этом сезоне. На этом, наверное, строятся все ожидания, что «Челси», обыграв «Манчестер Сити» в чемпионате, может повторить это в финале Лиги чемпионов. Финал - это игра нервов, поэтому не всегда фаворит побеждает. Тем и прекрасны такие матчи, что нельзя с уверенностью сказать, кто победит. Всегда много неожиданностей: это и психология, это и определенные судейские ошибки, это различные нестандартные ситуации - много нюансов, которые могут перевесить чашу весов в одну или другую сторону.

Вряд ли мы увидим много голов. Соперники все-таки друг друга знают. Но всегда есть какие-то моменты, которые могут изменить ход игры, сценарий, который невозможно предсказать. Думаю, игра будет осторожной до гола, а потом команды раскроются. Но все может быть не так, может быть с первых минут гол будет забит, и потом футбол вообще будет открытым на протяжении всего матча. Поэтому все возможно», - сказал Кирьяков.